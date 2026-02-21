La 40 de ani, James Milner a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria competiției, după ce a bifat apariția cu numărul 654.
Milner a depășit recordul legendarului Gareth Barry, care avea 653 de partide.
Tocmai a fost depășit recordul de apariții în Premier League
Cariera lui Milner în Premier League a început în 2002, la doar 16 ani, pentru Leeds United. Au urmat experiențe la Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și Brighton.
La City și Liverpool a câștigat trei titluri de campion, iar în 2019 a cucerit și Liga Campionilor cu „cormoranii”.
Antrenorul lui Brighton, Fabian Hurzeler, l-a lăudat înaintea meciului: „Este un model, pe teren și în afara lui. Disciplina și mentalitatea lui explică acest record”.
Milner este urmat în clasamentul all-time de Ryan Giggs (632), Frank Lampard (609) și David James (572).
Cu 56 de goluri și 90 de pase decisive, Milner nu dă semne că se oprește. Brighton mai are 11 meciuri în acest sezon, iar recordul „dinozaurului” Angliei poate deveni și mai greu de egalat.