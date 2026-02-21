La 40 de ani, James Milner a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria competiției, după ce a bifat apariția cu numărul 654.

Milner a depășit recordul legendarului Gareth Barry, care avea 653 de partide.

Tocmai a fost depășit recordul de apariții în Premier League

Cariera lui Milner în Premier League a început în 2002, la doar 16 ani, pentru Leeds United. Au urmat experiențe la Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și Brighton.