Basaksehir s-a impus cu 2-1 în fața lui Alanyaspor, într-un meci din runda 23 a campionatului Turciei jucat pe terenul echipei la care evoluează Ianis Hagi.

Oaspeții au punctat prin Selke (14') și Shomurodov (44') din penalty, în timp ce gazdele au înscris prin Hadergjonaj (67').

Ianis Hagi scos la pauză! Românul nu a ieșit în evidență

Fotbalistul român a fost titular în duelul cu una dintre echipele importante ale campionatului turc, dar nu a reușit să iasă în evidență.

Basaksehir a intrat cu un avantaj de două goluri la pauză, iar antrenorul lui Alanyaspor a fost nevoit să facă schimbări în atac.

Tehnicianul Joao Pereira a hotărât să îl scoată din teren pe Ianis Hagi pentru a doua parte a meciului și l-a introdus pe Meschack Elia în locul fotbalistului român.

Ianis Hagi nu a avut evoluție rea în prima parte, dar nu a iești în evidență, astfel că pentru cele 45 de minute jucate, portalul de specialitate Sofascore i-a oferit nota 6,7.

Jucătorul de bază din naționala României are patru goluri și două assist-uri în 20 de meciuri jucate în tricoul lui Alanyaspor în această stagiune.