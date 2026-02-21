Naționala României este la două meciuri de calificarea la Cupa Mondială din 2026. „Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinala barajului, pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul. Câștigătoarea va juca finala, tot în deplasare, contra învingătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Zeno Bundea: „Selecționerul nu e antrenor” / „Naționala n-are timp să crească jucători”

În contextul calificării la Mondial, Sport.ro a luat legătura cu fostul internațional Zeno Bundea. Acesta a explicat care ar trebui să fie rolul selecționerului și ce criterii trebuie să stea la baza convocărilor.

„Schimbul ăsta de generații noi tot îl întindem așa… La echipa națională trebuie să vină jucătorii care joacă, care sunt în formă, care pot face rezultate.

Echipa națională nu are timp să crească jucători tineri. Ei cresc la club. La echipa națională trebuie să vină cine joacă și cine este în formă.

Până la urmă, selecționerul nu e antrenor. El trebuie să aleagă jucătorul potrivit pentru națională”, a declarat Bundea în urmă cu trei luni pentru Sport.ro.

Fost mijlocaș ofensiv, Bundea a evoluat de-a lungul carierei la cluburi precum Rapid București, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj sau Zenit Sankt Petersburg.

Acesta a bifat o singură selecție la prima reprezentativă, într-un meci cu Bosnia din preliminariile EURO 2004.

În prezent, Zeno Bundea este președintele Asociației Județene de Fotbal Bihor, funcție pe care o va ocupa în următorii patru ani, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.