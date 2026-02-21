PROGRAM Lotul naționalei României pentru EHF Euro Cup! Meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena

Lotul naționalei României pentru EHF Euro Cup! Meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena Handbal
Reprezentativa tricoloră feminină este calificată la EURO 2026.

Echipa nationala de handbal femininSorina GrozavOvidiu MihăilăEHF Euro CupRomânia - Slovacia

Federația Română de Handbal a anunţat sâmbătă lotul naționalei feminine pentru pregătirea centralizată de la Oradea şi dubla cu Slovacia din EHF Euro Cup. 

Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii.

Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a convocat 18 jucătoare (foto - Sorina Grozav), care se vor pregăti la Oradea. 

Meciurile cu Slovacia vor avea loc în 5 martie, la Michalovce, respectiv în 8 martie, la Bistriţa, LIVE EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena.

În grupa 1 din EHF Euro Cup, România a obţinut până în prezent rezultatele: 27-29 cu Norvegia şi 34-29 cu Polonia.

În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia.

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al Campionatului European din 2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, ci doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

EHF Euro Cup este o competiţie neoficială, dar binevenită pentru echipele calificate deja la turneul final EURO 2026.

