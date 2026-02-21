Federația Română de Handbal a anunţat sâmbătă lotul naționalei feminine pentru pregătirea centralizată de la Oradea şi dubla cu Slovacia din EHF Euro Cup.

Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii.

Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a convocat 18 jucătoare (foto - Sorina Grozav), care se vor pregăti la Oradea.

Meciurile cu Slovacia vor avea loc în 5 martie, la Michalovce, respectiv în 8 martie, la Bistriţa, LIVE EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena.