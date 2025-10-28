Antrenorul din Superliga are zilele numerate: „Este principalul vinovat”

Claudiu Rotar l-a criticat pe antrenor după ce a schimbat echipa de start obișnuită în partida de la Botoșani.

Unul dintre acționarii formației sibiene este extrem de dezamăgit de rezultatele echipei din ultima vreme și a anunțat că ia în calcul demiterea lui Marius Măldărășanu în cazul în care rezultatele nu se îmbunătățesc.

Sibienii se află pe locul 15 în Superliga, la doar trei puncte peste ultima poziție ocupată de Metaloglobus.

„Măldărăşanu este principalul vinovat pentru criza prin care trecem. La Botoşani a făcut mai multe schimbări în echipă, a înlocuit tot mijlocul.

Iar la pauză, când a văzut că nu merge, a operat trei modificări. Nu mi-a venit să cred când am văzut primul unsprezece. Antrenorul era primul care trebuia să ştie că nu suntem un club mare, la care multe dintre rezerve sunt la nivelul titularilor.

Iar dacă tot vrei să le dai o şansă şi celor din linia a doua, fă-o în meciuri cu echipe mai modeste, nu atunci când joci împotriva liderului.

Avem joi un meci de Cupă, cu Concordia, apoi jucăm două meciuri acasă, cu Oţelul, pe 2 noiembrie, şi FCSB, o săptămână mai târziu. Mai avem răbdare, dar dacă seria neagră continuă nu putem aştepta la infinit. La un moment dat, eu şi celălalt acţionar, Ştefan Băcilă, ne vom aşeza la masă şi vom lua o decizie”, a mai declarat Claudiu Rotar, conform GSP.ro.

FC Hermannstadt a ajuns la patru înfrângeri consecutive în Superliga și are doar două victorii în cele 14 meciuri jucate în Superliga.

