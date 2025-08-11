Forul condus de Răzvan Burleanu și cel ”dirijat” de Gino Iorgulescu au modificat, în regim de urgență, o prevedere din regulament care a ajutat-o pe FCSB să-l înregistreze pe Malcom Edjouma pentru meciurile din campionat.



Imediat, rivalele din play-off au fost scandalizate de această decizie. Rapid și Universitatea Craiova au contestat dur demersul, iar Dan Șucu i-a cerut demisia președintelui LPF Gino Iorgulescu.



Sunt și patroni care cred că demersul inițiat de Gigi Becali favorizează toate echipele din Superligă. Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, crede că toate formațiile din primul eșalon vor avea de câștigat și nu intenționează să voteze pentru demiterea președintelui LPF.



Claudiu Rotar, de la Hermannstadt, îl apără pe Gigi Becali



„Nu o favorizează pe FCSB, ne favorizează pe toți! Era ceva normal, e o normalitate, doar în România nu era chestia asta, să ai jucători și să nu-i poți înscrie, dacă se accidentează să-i schimbi între ei...



(n.r. - Au fost cluburi scandalizate de această decizie. Rapid și Universitatea Craiova, de exemplu...) Două din 16.



(n.r. - Ați vota pentru schimbarea președintelui LPF?) Pentru ce? Pentru chestia asta, nu, nu avem de ce să-l demitem. Era o greșeală, părerea mea, de la bun început (n.r. - regula)”, a spus Claudiu Rotar, pentru PRO TV și Sport.ro.



LPF și FRF au modificat regula care împiedica revenirea lui Malcom Edjouma pe lista lui FCSB



Conform regulamentului, cluburile pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale. Astfel, FCSB ar fi trebuit să apeleze la un artificiu: să îi rezilieze contractul lui Edjouma, iar francezul să semneze apoi altul pentru a putea fi considerat jucător nou și eligibil pentru listă.



Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de acest articol din regulament, iar FRF și LPF au acceptat să îl modifice. Malcom Edjouma poate fi acum trecut pe lista LPF fără să mai fie nevoie de un nou contract.



"În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF:



Aprobă propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice", a transmis FRF, care a publicat și versiunea actualizată a regulamentului.

