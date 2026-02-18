Oficialii piteștenilor au luat foc după ce ”centralul” Radu Petrescu a comis o gafă majoră spre finalul partidei, la scorul de 1-1.

Mai întâi a acordat eronat o lovitură liberă pentru FC Argeș, iar ulterior, chiar după momentul executării fazei fixe, a fluierat întreruperea jocului fără niciun motiv

Mingea a fost, ulterior, trimisă în poartă de oaspeți când partida era oprită, iar VAR-ul nu a putut interveni pentru a valida reușita

Kyros Vassaras a tras concluziile după faza controversată din Petrolul - FC Argeș

Într-un comunicat oficial publicat de Federația Română de Fotbal, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a analizat faza controversată din Petrolul - FC Argeș și a confirmat cele două gafe produse de Radu Petrescu.

”În minutul 85, jucătorul cu numărul 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă o lovitură liberă directă pentru FC Argeș.

Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru.

Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a spus Kyros Vassaras pentru FRF.

