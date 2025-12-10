Kevin Ciubotaru, la FCSB? Reacția lui Dorinel Munteanu, abia instalat la Hermannstadt

După evoluțiile bune de la FC Hermannstadt, Ciubotaru a devenit titular la naționala U21 a României și a fost debutat de Mircea Lucescu la prima reprezentativă. FCSB a anunțat în ultimele zile că are deja un acord cu gruparea sibiană pentru un transfer în iarnă, pentru 450.000 de euro, însă mai rămâne ca și jucătorul să accepte mutarea.



Dorinel Munteanu e pregătit să îl piardă pe Kevin Ciubotaru. Daniel Niculae spune că fundașul ar putea ajunge în străinătate

Miercuri, în ziua în care a fost prezentat oficial la FC Hermannstadt, noul antrenor Dorinel Munteanu a fost întrebat despre posibilitatea ca jucătorul său să ajungă la FCSB în ianuarie.



"Eu văd un lucru bun ca dacă ai jucători valoroși să și vinzi. Dacă va trebui să plece Ciubotaru, care e un jucător valoros, nu putem să-l oprim. Suntem puși aici ca să găsim soluții și să compensăm plecarea lui", a spus Dorinel Munteanu.



Prezent la conferință, președintele Daniel Niculae nu a exclus nici varianta ca Kevin Ciubotaru să fie vândut în străinătate: "E clar că este un interes pentru Kevin atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Ați văzut că Sibiul a început să transfere și în străinătate. Când lucrurile se vor semna, cu siguranță vom face anunțul respectiv".

