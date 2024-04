FCSB a făcut miercuri deplasarea în Covasna pentru duelul din etapa #6 a play-off-ului Superligii României cu Sepsi OSK. La capătul celor 90 de minute, cele două cluburi au împărțit punctele, scor 2-2.

Ștefan Târnovanu, discurs-manifest după Sepsi - FCSB: ”Vina mea! Mi-am bătut joc”

Ștefan Târnovanu a vorbit după meci și și-a prezentat scuzele față de greșelile comise la Sfântu Gheorghe. Portarul a explicat și eroarea de la golul secund al covăsnenilor, când a ieșit eronat, iar Florin Ștefan a reușit să restabilească, astfel, egalitatea.

”Amânăm titlul din cauza mea. Vreau să încep prin a spune că îmi cer scuze față de colegi. Au făcut un meci perfect. Mi-am bătut joc de două puncte. Mai sunt câteva meciuri și mai avem un singur pas de făcut. Cam asta e.

Am strigat, am ieșit rău și de acolo a ieșit rău. A fost doar vina mea. Băieții au făcut un meci extraordinar.

În primul rând, suntem la cel mai important club din țara asta. Dacă tu ca fotbalist nu ai puterea să treci peste ce se spune, indiferent că e domnul Gigi sau alți oameni din fotbal... Până acum toți spun că sunt cel mai bun. După un meci mai prost nu cred că sunt cel mai slab.

Nu vreau să spun foarte multe despre asta (n.r. despre posibila plecare). Nu am spus că vreau să plec de aici. Când am fost întrebat că sunt pregătit să-mi fac bagajele la vară am spus că doar pentru EURO. Din acele cuvinte care par că aș vrea să plec a ieșit un scandal fără sens.

Se simte presiunea. Doar că această presiune a fost de la începutul campionatului, de la începutul play-off-ului. Am câștigat patru meciuri, iar acum avem două egaluri. Suntem aproape.

Acasă cu Farul. Un meci pe care-l câștigăm probabil vom fi campioni. Nu știu acum”, a spus Ștefan Târnovanu după meci.

Sepsi - FCSB 2-2

Florinel Coman a deschis scorul în minutul nouă, din pasa lui Darius Olaru. Șeptarul FCSB-ului s-a accidentat însă 10 minute mai târziu și a fost înlocuit de David Miculescu.

Roland Varga a restabilit egalitatea în minutul 22, doar că Miculescu a readus prima clasată în avantaj 12 minute mai târziu. În actul secund, Florin Ștefan a setat scorul meciului în minutul 70: 2-2.