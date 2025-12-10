Lăsat în afara lotului după interviul exploziv în care s-a plâns că este scos țap ispășitor și că nu primește minutele pe care le merită, Mohamed Salah se afla în Anglia în timp ce Liverpool obținea trei puncte mari în grupa unică din Champions League.



Conflictul cu antrenorul Arne Slot i-a pus și mai mult viitorul sub semnul întrebării starului egiptean. Zvonurile legate de o plecare s-au înmulțumit, dar cu toate acestea Salah ar vrea să rămână pe Anfield.



Daniel Sturridge: ”Salah nu vrea să plece”



Anunțul a fost făcut de Daniel Sturridge, fostul atacant al lui Liverpool și fost coleg cu Salah pe Anfield. Englezul a dezvăluit o discuție privată purtată cu starul egiptean.



"Cred că Mo vrea să ajute echipa și să o readucă unde a fost sezonul trecut, adică în vârf. Când vezi meciul de acasă, vrei și tu să intri pe teren. Iar lucrul ăsta îl rănește.



Iubește să joace pentru acest club, știu sigur asta. Mo mi-a spus 'Iubesc echipa asta. Nu vreau să plec de aici. Aici e locul în care vreau să fiu'. Vrea să rămână jucătorul lui Liverpool, dar în același timp vreau și să joace. Cred că se va purta o discuție", a spus Sturridge, potrivit GiveMeSport.



Transferat în 2017 la Liverpool, Mohamed Salah a scris istorie pe Anfield. A câștigat de două ori titlul în Premier League și un trofeu UEFA Champions League, iar în total a strâns 420 de apariții, reușind să marcheze de 250 de ori și să ofere 116 pase decisive.



Urmașul lui Cristiano Ronaldo în Pro League



Jurnaliștii de la talkSPORT notează că mai multe cluburi saudite monitorizează atent situația și sunt gata să acționeze în fereastra de mercato din ianuarie. Oficialii din Arabia Saudită îl văd pe Salah drept noul „poster boy” al ligii, omul capabil să mențină audiența globală după ce Cristiano Ronaldo va părăsi scena, moment estimat pentru vara anului 2027.



Miza financiară este, ca de obicei, amețitoare. Dacă va accepta mutarea, Salah ar deveni unul dintre cel mai bine plătiți fotbaliști ai planetei.



„Cu tot cu salariu, bonusuri și câștiguri adiționale, Salah ar urma să încaseze aproximativ 175 de milioane de lire sterline pe sezon”, scrie sursa citată.

