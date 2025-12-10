Feyenoord vine la București după ce a spulberat-o în ultima etapă de campionat pe Zwolle, scor 6-1. Echipa lui Robin van Persie, pe locul 2 în Eredivisie, are însă un parcurs modest în Europa League, unde a strâns doar 3 puncte în 5 meciuri, la fel ca FCSB.

Elias Charalambous, înainte de FCSB - Feyenoord: "Ultima șansă"



La conferința de presă, Elias Charalambous a dezvăluit că l-a admirat pe fotbalistul Robin van Persie, acum antrenor la Feyenoord, însă a mutat imediat discuția spre situația complicată a celor de la FCSB.



"Van Persie este un nume mare în fotbal. Eu sunt fan Arsenal, iar Van Persie mi-a plăcut mereu ca jucător. Acum, asta nu contează, ci contează ce fac echipele noastre. Vom trata meciul cu seriozitate. Este poate ultima noastră șansă pentru a obține puncte și a rămâne cu șanse de calificare în următoarea fază din Europa League.



Feyenoord este o echipă care are un stil de joc ofensiv. Echipelor olandeze le place să joace ofensiv, într-un sistem 4-3-3. Au calitate individuală. I-am analizat. Am văzut că ambele extreme sunt foarte rapide unu contra unu", a spus Charalambous.

Olaru și Bîrligea ratează meciul cu Feyenoord. Ngezana, apt



Pe lângă Darius Olaru, suspendat, Elias Charalambous a anunțat că o altă absență va fi cea a lui Daniel Bîrligea, în continuare accidentat. Siyabonga Ngezana s-a refăcut după problemele medicale acuzate la derby-ul cu Dinamo, în timp ce David Miculescu este incert.



"Ngezana este sută la sută pregătit, este bine. Bîrligea, cu siguranță OUT. Miculescu are șanse mici, dar vom vedea la antrenament, după ce va fi consultat de medic", a mai spus Charalambous.

