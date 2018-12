Transferul total neasteptat anuntat de turci la FCSB! Cine e fundasul care ar putea rezolva problemele din apararea lui Dica

FCSB a fost invinsa categoric de catre Sepsi, reusitele din final ale lui Florinel Coman si Raul Rusescu reusind sa mai spele rusine.

Chinuiti de accidentari in aparare, cei de la FCSB au fost nevoiti sa improvizeze cu reprofilarea lui Filip si a lui Morais. La partida de la Sepsi insa cei doi au evoluat pe posturile pe care s-au consacrat. Rezultatul? Sepsi a castigat cu 4-2 dupa ce a condus si cu 3-0!

"Toti l-au laudat pe Planic. Planic, Planic, Planic, am luat goluri din cauza lui. L-au desemnat jucatorul anului, dar nu e. Eu o sa cumpar fundas central ca nu avem. Eu o sa iau si fundas central, ca nu mai las pe nimeni. Cel mai slab fundas central pe care l-am avut eu la Steaua e Balasa. Stii ce trebuie sa fac cu el? Bine, tata, ai contract, ia banii si stai pe banca. I-am marit salariul si el ce face?" a declarat Gigi Becali la DigiSport dupa partida.

Turcii anunta o varianta surpriza

O varianta pentru apararea celor de la FCSB este anuntata de presa din Turcia! Conform celor de la Yeniakit, FCSB vrea sa-l readuca pe Paul Papp! Fundasul de 29 de ani joaca in prezent la Sivasspor, insa a fost pus pe lista de transferuri dupa ce a evoluat in doar 5 partide in acest sezon.

Papp a jucat la FCSB intre 2014 si 2016, fiind criticat dur de patronul echipei dupa infrangerea cu Partizan Belgrad din preliminariile UEFA Champions League, scor 4-2, in august 2015. Cum scorul fusese 1-1 in tur, cei de la Partizan s-au calificat in play-off-ul UCL, in timp ce FCSB a mers in Europa League de unde a fost eliminata de Rosenborg.