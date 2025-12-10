Ivan Leko l-a înlocuit pe Nicky Hayen pe banca lui Club Brugge

Club Brugge l-a pus pe liber pe antrenorul Nicky Hayen, care fusese promovat de la formația secundă, în martie 2024. Echipa ocupă locul al treilea în Jupiler Pro League, la cinci puncte în spatele lui Union SG, după 17 etape disputate, iar în ultima etapă a pierdut cu St. Truiden (2-3), ocupanta locului secund, în deplasare.



"Blauw-Zwart" vor juca cu Charleroi în Cupa Belgiei (14 ianuarie / sferturi de finală), iar în faza ligii din Champions League au învins pe AS Monaco (4-1), au remizat cu FC Barcelona (3-3) și au pierdut cu Atalanta (1-2), Bayern Munchen (0-4) și Sporting Lisabona (0-3).



Hayen a fost înlocuit de croatul Ivan Leko, care a jucat la formația din Flandra de Vest, dar a și antrenat-o cu succes pentru două sezoane, între 2017 și 2019. Leko fusese înlocuit de Mircea Rednic pe banca lui Standard Liege, dar românul a rezistat în funcție doar 72 de zile. De asemenea, l-a înlouit pe Loszlo Boloni pe banca lui Antwerp, în 2020.



Ivan Leko, campion cu Brugge în precedentul mandat

Ivan Leko (47 de ani) este născut la Split și a jucat ca mijlocaș la Hajduk Split (1995, 1996-2001, 2005), HNK Trogir (1996), Malaga (2001-2005), Club Brugge (2005-2009), Germinal Beerschot (2009) și Lokeren (2009-2014). Are 13 selecții pentru naționala de seniori a Croației, cu care a participat la CM 2006. În palmaresul de jucător are Prva HNL (2000-2001, 2004-2005), Croatian Cup (1999-2000), Cupa Intertoto (2002), Belgian Cup (2006-2007, 2011-2012) și Belgian Supercup (2005).



Ca antrenor, a lucrat la OH Leuven (2014), PAOK Salonic (2015-2016 / asistent), Sint-Truiden (2016-2017), Club Brugge (2016-2017, 2025-prezent), Al Ain Club (2019), Antwerp (2020), Shanghai Port (2021-2022), Hajduk Split (2023), Standard Liege (2024-2025) și KAA Gent (2025). Din această postură a câștigat Jupiler Pro League (2017-2018), Belgian Super Cup (2018), Belgian Cup (2019-2020), Croatian Cup (2022-2023) și Belgian Professional Manager of the Year (2017-2018).



