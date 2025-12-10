Rezervă neutilizată în două dintre ultimele trei etape din Premier League, Salah a acordat un interviu exploziv după meciul cu Leeds (3-3). Starul lui Liverpool a criticat decizia lui Arne Slot de a nu-l folosi, spunând că și-a câștigat dreptul de a juca.

Van Basten, atac dur la adresa lui Mohamed Salah

În plus, egipteanul s-a declarat șocat de tratamentul la care este supus: "Am impresia că sunt aruncat pe sub roțile autobuzului de cei de la club. Eu așa simt! E foarte clar că cineva vrea ca eu să fiu un țap ispășitor".



Fostul mare atacant olandez Marco van Basten (61 de ani) i-a luat partea conaționalului Arne Slot și a lansat un atac dur la adresa lui Salah, susținând că decizia managerului a fost una corectă după prestațiile egipteanului din acest sezon.

"Salah are creierul unui gândac dacă reacționează în felul ăsta. Da, a jucat grozav anul trecut, dar în acest sezon nu a mai fost așa. Ultimele luni au fost rele pentru el. Slot mereu mi s-a părut un tip sincer și direct, care are un discurs înțelept. În schimb, Salah pur și simplu a început să-l atace și a reacționat nepotrivit", a spus Marco van Basten, pentru Ziggo Sport, citat de Goal.

5 goluri și 3 pase decisive a reușit Salah în cele 19 partide jucate pentru Liverpool în actuala stagiune

Rămâne de văzut dacă Salah va fi scos din calcule și pentru partida cu Brighton, din Premier League (sâmbătă, ora 17:00, LIVE pe VOYO). Ulterior, egipteanul pleca la Cupa Africii pe Națiuni și va rata ultimele meciuri ale anului la echipa de club.