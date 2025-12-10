OFICIAL Paul Pogba, acționar la Al Haboob din Arabia Saudită! Ce sport profesionist bizar se practică la echipă

Paul Pogba, acționar la Al Haboob din Arabia Saudită! Ce sport profesionist bizar se practică la echipă
Fostul internațional francez a revenit de curând pe gazon.

Fotbalistul francez Paul Pogba, mijlocaşul echipei AS Monaco, s-a lansat într-o aventură surprinzătoare, devenind acţionar şi ambasador al unei echipe profesioniste de curse de cămile, scrie Reuters.

Internaţionalul francez a încheiat un parteneriat cu Al Haboob, echipă cu sediul în Arabia Saudită.

"În calitate de acţionar, el (Pogba) are un interes real în viitorul echipei, de la povestea sa şi strategia media până la programele comunitare", a precizat Al Haboob, într-un comunicat difuzat miercuri.

"În calitate de ambasador, el devine o punte între culturi, prezentând cursele de cămile unui public care le descoperă poate pentru prima dată", a adăugat echipa arabă.

Cursele de cămile sunt un sport profitabil şi popular în Orientul Mijlociu.

”Am urmărit destule curse pe YouTube”

Într-un interviu acordat BBC publicat miercuri, fostul jucător al echipelor Juventus Torino şi Manchester United a declarat că este un fan al acestui sport.

"Am urmărit destule curse (de cămile) pe YouTube şi am petrecut timp făcând cercetări în timpul liber, încercând să înţeleg tehnicile şi strategiile.

Şi ceea ce mi-a atras atenţia este câtă dăruire necesită din partea tuturor celor implicaţi. Până la urmă, sportul este sport, cere inimă, sacrificiu şi muncă în echipă", a adăugat francezul.

Paul Pogba, back in business după doi ani de suspendare pentru dopaj

Luna trecută, Pogba a jucat din nou după mai bine de doi ani, în urma unei suspendări pentru dopaj, intrând pe teren din postura de rezervă pentru AS Monaco în meciul pierdut în faţa formaţiei Rennes (scor 1-4).

Pogba, care s-a alăturat echipei din Principat din postura de jucător liber în luna iunie, a primit o suspendare de patru ani în februarie 2024, după ce a fost testat pozitiv pentru substanţa interzisă DHEA, care creşte nivelul de testosteron. Suspendarea sa a fost redusă la 18 luni în urma unui apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Agerpres

