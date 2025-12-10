Fotbalistul francez Paul Pogba, mijlocaşul echipei AS Monaco, s-a lansat într-o aventură surprinzătoare, devenind acţionar şi ambasador al unei echipe profesioniste de curse de cămile, scrie Reuters.

Internaţionalul francez a încheiat un parteneriat cu Al Haboob, echipă cu sediul în Arabia Saudită.

"În calitate de acţionar, el (Pogba) are un interes real în viitorul echipei, de la povestea sa şi strategia media până la programele comunitare", a precizat Al Haboob, într-un comunicat difuzat miercuri.

"În calitate de ambasador, el devine o punte între culturi, prezentând cursele de cămile unui public care le descoperă poate pentru prima dată", a adăugat echipa arabă.

Cursele de cămile sunt un sport profitabil şi popular în Orientul Mijlociu.

