ULTIMA ORA! Oficialii LPF au anuntat ce se intampla cu meciurile lui Dinamo si Botosani! Cand s-ar putea juca Botosani - CFR Cluj

Situatia din Liga 1 este incerta dupa ce la Dinamo si Botosani s-au gasit primele cazuri de Covid-19.

Primele meciuri ale celor doua echipe au fost amanate si a fost pornita o ancheta epidemiologica pentru a se stabili daca persoanele testate pozitiv au luat contact cu jucatorii. In functie de rezultate, LPF va analiza daca cele doua echipe isi pot relua activitatea.

Secretarul general al LPF a vorbit despre situatia celor doua cluburi si a anuntat cand s-ar putea intalni CFR Cluj cu Botosani, in conditiile in care meciul era programat in weekend-ul 20-21 iunie.

"Pentru ambele cluburi este aplicata aceeasi regula, izolare 7 zile, apoi retestare si daca testul este negativ primesc autorizare pentru revenire la locul de munca. La mijlocul saptamanii se vor face testarile si e clar ca e posibil ca ambele echipe sa spunca ca nu s-au antrenat si sa mai ceara cateva zile suplimentare. E greu de crezut ca Dinamo va juca in weekend, dar e posibil ca meciul lui CFR Cluj cu Botosani sa-l impingem pe luni-marti, sa vedem", a declarat Justin Stefan pentru Agerpres.