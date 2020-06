Detalii de ULTIMA ORA de la Botosani! Situatie fara precedent: echipa s-a antrenat pana acum FARA medic! 

Cazurile de coronavirus de la Botosani au dat peste cap restartul campionatului!

Liga Profesionista de Fotbal a decis amanarea meciului dintre Craiova si Botosani, programat in aceasta seara. Toata echipa a plecat aseara din Craiova, revenind la Botosani, unde toti cei care au facut deplasarea au intrat in izolare, desi DSP nu le-a impus acest lucru.

Decizia de a intra in izolare este ca o masura de preventie, dupa ce doctorul echipei, Petre Radauceanu a fost depistat pozitiv. Rezultatele testelor au iesit joi seara, cand doctorul se afla deja la hotelul din Craiova, unde se deplasase cu masina impreuna cu delegatul si maseurul echipei.

Atat presedintele lui Botosani, cat si patronul au declarat recent ca doctorul Radauceanu este angajat al spitalului din Botosani, iar echipa apeleaza la el in mod normal pentru meciurile de acasa. Astfel, Botosani nu a fost asistata de nici un doctor la antrenamente din momentul reluarii acestora, insa nu au incalcat regulamentul.

"Domnul doctor s-a aflat in concediu medical de la Spitalul Judetean, unde este angajat fiindca are anumite boli, hipertensiune arteriala, diabet, obezitate si a dorit sa se protejeze in aceasta perioada. Din acest motiv nu a fost prezent, insa am avut mereu un asistent medical, plus kinetoterapeutul, iar domnul Radauceanu superviza activitatea de la distanta.

Regulamentul prevede sa fie prezent cel putin un asistent medical, noi am respectat regulamentul", a anuntat presedintele clubului, Catalin Anton pentru Gazeta Sporturilor.

Botosani este una dintre echipele care nu avea medic in delegatie la meciurile jucate in deplasare, cazul de acum fiind primul in care medicul se deplaseaza cu echipa, doar pentru ca FRF a obligat cluburile sa aiba un medic la meciurile din deplasare.

Din cauza lipsei unei astfel de obligatii pana acum, Botosani a fost in centrul scandalului la inceputul sezonului, dupa meciul din deplasare cu Dinamo, cand Moussa s-a accidentat si a ramas inert pe teren dupa o ciocnire cu coechipierul sau, iar in ajutorul sau au intervenit medicul lui Dinamo si ambulanta de la stadion deoarece echipa lui Iftime nu avea niciun doctor.