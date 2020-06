"M-as bucura pentru Craiova sa castige la masa verde meciul cu Botosani!" Solutie extrema dupa ce medicul lui FC Botosani a fost depistat cu Covid

Emil Sandoi a vorbit despre posibilitatea ca CSU Craiova sa castige la masa verde meciul amanat cu FC Botosani.

CSU Craiova - FC Botosani trebuia sa fie primul meci din Liga 1 d dupa pandemia de coronavirus. Partida s-a amanat dupa ce medicul echipei moldovenilor a fost depistat pozitiv cu noul Covid-19.

Emil Sandoi, fost selectioner U21 si fost antrenor la Craiova, a spus ca s-ar bucura daca oltenii ar castiga meciul la masa verde, dar prefera ca totul sa se desfasoare pe teren.

"M-as bucura pentru Craiova sa castige meciul cu Botosani la masa verde, pentru ca sunt 3 puncte sigure. Dar prefer sa se joace totul pe teren. Problema cu virusul este delicata, nu poti sa controlezi un om. Poate si un conducator sa se infecteze, la fel de bine ca si un jucator. Nu cred ca poti sa impui amenzi pentru asa ceva.", a spus Sandoi la Ora Exacta in Sport de la PRO X.

Olteanul crede ca este un avantaj pentru Craiova aceasta amanare deoarece echipa are mai mult timp la dispozitie pentru pregatirea meciurilor oficiale. CSU a jucat amicale cu Viitorul si Chindia Targoviste, dar jocul lasa de dorit deocamdata.

"Echipa Craiovei in amicalul cu CHindia a fost ca o bcicleta care merge in gol. O echipa fara sclipiri, fara ruperi de ritm, fara pase in profunzime. S-a plimbat mingea ca la handbal. Ca sa fiu sincer, mi-au placut meciurile cu Viitorul din amicale. Bergodi a facut o declaratie frumoasa dupa meci cand a spus ca jucatorii asteptau meciul oficial. S-a protejat si pe el si pe jucatorii.", a adaugat Emil Sandoi la PRO X.