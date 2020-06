Situatie FARA PRECEDENT in Liga 1! Cu 5 zile inainte de meciul cu Botosani, CFR nu stie daca face deplasarea! "Vrem sa stim cum ne facem programul"

Meciul dintre Botosani si CFR Cluj de sambata este in pericol sa nu se joace dupa ce medicul echipei moldovenilor a fost depistat cu coronavirus.

CFR Cluj vine dupa victoria din derby-ul cu FCSB, insa nu stie daca va putea juca urmatorul meci. Medicul echipei de la Botosani a fost depistat cu Covid-19 si jucatorii si staff-ul trebuie sa stea in izolare pana la noi ordine.

Bogdan Mara, oficial al CFR-ului, este socat de aceasta situatie si nu stie daca meciul se va disputa sau nu. Fostul jucator spune ca echipa nu a fost informata de catre nimeni in legatura cu meciul care ar trebui sa aiba loc sambata.

"Nu avem nicio informatie legata de meciul de la Botosani, e o deplasare grea, dificila. E complicat si pentru noi, asteptam un raspuns pentru a sti cum ne facem programul si ce facem mai departe.

Nu am fost anuntati nimic, nu stim nimic, asteptam astazi o veste sa vedem cum ne intoarcem in program. Speram sa se termine cu bine, ne dorim sa incheiem campionatul, vrem sa jucam fiecare meci in parte.", a spus Mara la Ora exacta in Sport de la PRO X.

Comentand meciul cu FCSB, Mara spune ca s-a temut de aceasta partida, insa este fericit ca totul a iesit asa cum si-a dorit. "Este o victorie importanta pentru noi, trei puncte extrem de importante, tinand cont de desfasurarea meciului, imi era frica de acest meci, eram convins ca echipa nu poate avea ritm de joc. Cred ca mai aveam nevoie de doua saptamani, vreo 3 meciuri amicale si atunci puteam spune ca suntem la un ritm normal.

Chiar daca echipa nu a facut cel mai bun joc. Arla este magnific, un portar si un caracter extraordinar, dar si ceilalti baieti au fost. Am demonstrat ca si atunci cand nu jucam bine reusim sa castigam. Sunt convins ca Dan va reusi sa mai repare din greseli saptamana aceasta si vom reusi sa aratam mult mai bine.", a mai spus Mara la PRO X.