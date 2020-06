Au iesit in oras cu doctorul bolnav? Noi detalii despre nebunia de la Botosani! Reactie de ultima ora

Universitatea Craiova - FC Botosani a fost amanat dupa ce medicul moldovenilor a fost depistat cu Covid-19.

Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botosani, a dorit sa clarifice situatia medicului echipei care a fost infectat cu coronavirus. Potrivit informatiilor Digi Sport, miercuri seara a existat o masa la care au participat atat jucatorii Botosaniului, cat si medicul bolnav. Croitoru a respins categoric aceasta informatie si spune ca echipa era deja in drum spre Craiova la acel moment.

"A durat 12 ore sa venim pana la Craiova. Acum am mers inapoi la Botosani, am avut doi soferi la autobuz. Nu este adevarat ca am avut o masa cu doctorul, noi ne asteptam sa jucam pentru ca nu am intrat in contact cu el. Se spune ca noi am fost miercuri la masa, dar noi am plecat spre Craiova miercuri.

Nu am stat sa ii verific daca el a intrat in contact cu jucatorii dupa ce am ajuns la Craiova. Sunt de acord cu ce a zis domnul Cartu, ca doctorul nostru era angajat la UPU, dar in ultimele trei luni a stat acasa. El este in perioada de concediu.", a spus Croitoru la Digi Sport.