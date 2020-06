INCONSTIENTA la FC Botosani! Medicul echipei infectat cu Covid-19 este angajat la UPU! "A fost o nerespectare de protocol"

Universitatea Craiova - FC Botosani trebuia sa fie primul meci post pandemie din Liga 1.

Astazi trebuia sa se dispute primul meci din liga 1 de dupa pandemia de coronavirus. Craaiova - Botosani nu se mai poate juca, dupa ce medicul echipei moldovenilor a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Sorin Cartu, oficial al Craiovei, este dezamagit si critica atitudinea avuta de FC Botosani. El sustine ca medicul infectat lucreaza la Unitatea de Primiri Urgente si crede ca e inadmisibil sa expuna toata echipa Botosaniului in acest mod. Cu toate ca CSU Craiova are la dispozitie mai mult timp pentru pregatirea meciurilor oficiale, Cartu crede ca acest lucru putea fi evitat.

"Am incercat sa atenuam din socul resimtit seara trecuta, atunci cand am aflat ca e un caz de Covid in echipa Botosaniului. Privind partea buna, ne ajuta ca mai avem un meci de pregatire pana la jocurile oficiale. Speram ca acesta sa ramana unicul caz de Covid din playoff.

Cred ca la Botosani a fost si o nerespectare de protocol. Medicul echipei lucreaza la Unitatea de Primiri Urgente. Nu poti sa te expui asa. Ei s-au expus is cauta vinovati in alta parte. Puteau sta in Craiova in izolare. Probabil ca ei au vrut sa plece, sa fie in zona lor. Sunt prea multe scuze si se poate interpreta altceva.Sa nu uitam ca acum cateva saptamani, domnul Iftime a propus solutii extreme daca un jucator era infectat cu Covid.", a spus Sorin Cartu la Digi Sport.

CSU Craiova si-a reorganizat programul si va juca un amical cu Chindia Targoviste de la ora 18:00. Meciul va avea doua reprize de cate 60 de minute si va consta in pregatirea revenirii meciurilor oficiale.