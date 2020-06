"Au inceput sa tipe ca suntem COVIZI, ca suntem focar! Nu mai pot, sunt epuizat!" Dezvaluiri incredibile despre ce s-a intamplat la Craiova cu jucatorii Botosaniului

Craiova - Botosani nu s-a mai jucat vineri dupa ce doctorul moldovenilor a fost depistat pozitiv la coronavirus.

Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, spune ca medicul si-a luat concediu in ultimele doua luni tocmai pentru a evita sa se infecteze in spitalul la care lucra. Iftime asigura ca doctorul nu a impartit spatiile comune cu jucatorii si ca a ajuns la Craiova in masina cu maseurul si cu delegatul echipei. Iftime lasa de inteles ca medicul echipei nu e confirmat pozitiv! Omul de afaceri descrie si scenele incredibile petrecute le Craiova inaintea partidei.

"Prostie fara capat asta cu masa! Nu am venit cu avionul la Bucuresti, am venit cu autocarul. Doctorul a venit cu delegatul si cu maseurul, cu masina speciala. Nu a fost nicio masa organizata, doctorul a ajuns la Mogosoaia si n-a avut contact cu nimeni. E o minciuna si o prostie, nimeni nu vrea sa inteleaga. Sunt consternat, toata lumea ma intreaba acelasi lucru. Juniorul infectat n-a fost nicio secunda la antrenamente cu prima echipa. E la echipa a doua, am alti juniori care pot intra in antrenamente cu echipa mare. Doctorul a plecat mai tarziu, el de pe 5 aprilie nu a fost la serviciu. Are o problema de sanatate, are hipertensiune si diabet. Familia lui a fost testata, sunt negativi toti. Eu spun ca e o greseala, se greseste mult. E o chestie de ambiguitate.

E ceva neclar la el. Nu a trecut pe la UPU. Omul asta s-a protejat. Acum il imbolnavesc aia de la Craiova. N-are nimic! Va face inca un test. El e la Craiova, intr-un salon cu doi bolnavi de COVID. Te tin in spital pana te face COVID. Nu-l tine separat, el sta intr-un spital COVID. Imi zice ca innebuneste acolo! Cum sa fugim? Toata lumea urla la jucatori ca sunt COVIZI, ca sunt focar! Daca apare un caz de COVID la noi, apare din alta parte. Doctorul nu a stat cu ei", a spus Iftime la Digisport.