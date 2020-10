ULTIMA ORA! Nici nu au venit bine, deja se gandesc la PLECARE! Proprietarii lui Dinamo interesati de un club din Spania! ''Este inca in mintea noastra''

Directorul sportiv al lui Dinamo, Rufo Collado a oferit un interviu pentru publicatia din tara sa natala, El Confidencial.

Asa cum au anuntat inca de la preluarea pachetului majoritar de actiuni al formatiei din Soseaua Stefan cel Mare, spaniolii sunt in continuare interesati sa investeasca la un club din tara natala.

Astfel, dupa incercarea nereusita de preluare a clubului Almeria, Pablo Cortacero si Rufo Collado inca nu au renuntat la ideea de a reveni pe viitor in Spania, asa cum a dezvaluit directorul sportiv al 'cainilor' sursei citate: ''Intoarcerea in Spania, intr-un fel sau altul, este inca in mintea noastra. Ne punem toata energia sa ducem Dinamo la un nivel inalt, unde merita, dar in viitor ne-ar placea sa revenim''.

In acelasi interviu, Collado le-a explicat jurnalistilor spanioli situatia foarte grea in care au gasit clubul si a dat detalii referitoare la ceea ce reprezinta Dinamo pentru fotbalul romanesc: ''Dinamo Bucuresti e o oportunitate grozava, un club cu o istorie bogata, cu o masa uriasa de fani, cea mai mare din tara si cu perspective de crestere economica. Clubul a fost insa un dezastru din toate punctele de vedere. Nu existau bani, vestiarul era foarte subtire. Erau lipsuri mari in zonele legale, sportive, in materie de comunicare. Totul era ingrozitor.

La nivel sportiv a trebuit sa remodelam intreaga echipa. Mai multi jucatori din perioada recenta nu s-au ridicat la nivelul unui club de talia lui Dinamo Bucuresti. Cum competitia era deja inceputa cand am preluat fraiele, a fost nevoie sa ne bazam pe fotbalistii pe care deja ii cunosteam''.