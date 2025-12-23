Am comentat luni seara, pe VOYO, Supercupa Italiei, meciul dintre Napoli și Bologna. Bine, de fapt trebuie să spun că este vorba de finala Supercupei Italiei, ceea ce a devenit o normalitate în ultimii ani. Nu mai este un meci clasic între câștigătoarea titlului si câștigătoarea cupei. Nu, de câțiva ani se joacă în sistem de semifinală, finală, poate să apară finalista Cupei sau poate chiar locurile trei, patru din campionat în funcție de context. O nebunie!



Totul se dispută în Arabia Saudită, Italia și Spania fac lucrul acesta din 2022. Conform Calcio e Finanza, echipele eliminate în semifinale au primit 2,4 milioane de euro, finalista 6,7 milioane de euro și câștigătoarea 9,5 milioane de euro, cu posibilitatea unui bonus de 1,5 milioane dacă dispută un meci amical cu câștigătoarea Supercupei Arabiei Saudite.



Cristi Pintea scrie despre finala Supercupei Italiei, Napoli - Bologna 2-0



Bun, acum că am dat un pic de context ajung și la marea mea problemă. S-a uitat cineva în stadion, în tribune? Capacitatea arenei este de 26.000 de locuri și nu cred că a fost plină pe jumătate. Dacă mă legai la ochi și mă puneai să ghicesc ce se întâmplă, aș fi pariat că este cel mai spectaculos meci de șah din istorie. Galeriile celor de la Napoli și Bologna nu au făcut deplasarea din motive evidente, iar spectacolul anunțat a fost unul eșuat, ratat complet. Eu sunt sigur că fac parte din cei naivi care încă mai cred că fotbalul este cu și despre fani.



"Dar stai, dom`le, așa se dezvoltă fotbalul în zona aia!". Putem să renunțăm la vrăjeala asta, vă rog? Nu mai crede nimeni așa ceva. Gata, ne-am oprit?



Sportul acesta a devenit o afacere, iar fanul clasic este ignorat complet de tot ce se întâmplă în fotbalul mondial. El nu mai reprezintă nimic, nu mai înseamnă nimic. Departamentele de comunicare și marketing se dau peste cap pentru fel de fel de campanii care să îi atragă pe fani, să îi facă să se simtă parte din echipă, că sunt acolo cu sufletul alături de jucatori. Și ce se întâmplă? "Păi ne scuzați, noi plecăm un pic până în Arabia Saudită să luăm niște milioane și să jucăm meciul ăsta cu trofeul pe masă, dar e ok, nouă ne pasă de voi, stați liniștiți". Se întâmplă din 2022, de fiecare dată a fost la fel. Ne putem opri?



Totul este dictat de sume, unele astronomice. Numai că aici intervine o altă întrebare. Aveau cluburile acestea sau cele din Spania nevoie disperată de 6-7-8 milioane de euro încât să accepte tot ce reprezintă o competiție mutată în Arabia Saudită? Eu înclin să cred că nu, chiar dacă sunt vremuri grele. Repet, fac parte din categoria celor naivi care mai cred că fanii înseamnă ceva pentru cluburi.

