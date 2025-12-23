Partida DR Congo - Benin, contând pentru etapa 1 din Grupa D a Cupei Africii pe Națiuni, s-a terminat cu victoria „gazdelor”, scor 1-0. Printre „oaspeții” învinși în prima rundă a turneului final din Maroc s-a numărat și Yohan Roche (28 de ani), fundaș central la Petrolul Ploiești.

Cum s-a descurcat Yohan Roche de la Petrolul în DR Congo - Benin 1-0

Singurul gol al confruntării în care Roche a fost integralist a fost marcat de către Bongonda în minutul 16.

Evoluția stoperului „lupilor galbeni” a fost evaluată de portalul Sofascore cu nota 6,8, puțin peste media reprezentativei sale din Benin (6,69) și ușor sub cea din Congo (6,83).

Yohan Roche, gafă uriașă la singurul gol din partidă

Yohan Roche a făcut în general o partidă bună, însă a greșit decisiv la golul victoriei marcat de Congo într-o manieră catastrofală. Și cu un plasament deficitar, fundașul central a lăsat inexplicabil balonul să treacă de el, iar ulterior Bongonda a marcat din interiorul careului.

Roche a câștigat 4 din 5 dueluri la sol, respectiv 4 din 7 dueluri aeriene. Procentajul său al paselor corecte a fost de 89% (74 din 83).

David Kiki, fundașul stânga de la FCSB, a rămas pe banca de rezerve tot la reprezentativa din Benin. Pentru naționala celor doi urmează partidele cu Botswana (27 decembrie) și Senegal (30 decembrie).

