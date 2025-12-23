Fotbalistul echipei Liverpool, Alexander Isak, care a suferit o fractură la peroneu sâmbătă, la meciul cu Tottenham, a fost operat la gleznă, a anunţat luni seara clubul englez, fără a preciza durata indisponibilităţii internaţionalului suedez.



„Alexander Isak a fost operat cu succes astăzi”, a scris clubul într-un comunicat. Potrivit FC Liverpool, Isak, în vârstă de 26 de ani, suferea de o „leziune la gleznă, inclusiv o fractură a peroneului”.



Alexander Isak a fost operat cu succes, anunță Liverpool



Atacantul „îşi va continua recuperarea... nu a fost stabilit încă un calendar pentru revenirea sa”, a adăugat Liverpool.



Isak a avut un început de sezon complicat în tricoul Liverpoolului. În 16 meciuri în toate competiţiile, el a marcat doar trei goluri.



Transferul său la Liverpool vara trecută a dat naştere unei dispute cu Newcastle, iar jucătorul a refuzat să se antreneze cu Magpies.



Apoi a suferit o primă accidentare cu Reds, în zona inghinală, în Liga Campionilor, la sfârşitul lunii octombrie, la Frankfurt.



Absenţa sa reprezintă o problemă suplimentară pentru Arne Slot, care deja nu poate conta pe Mohamed Salah, plecat la CAN cu Egiptul, şi pe Gody Gakpo, care nu şi-a revenit încă după o accidentare musculară, scrie News.ro.

