Mourinho nu mai e The Special One! Tottenham a transferat-o pe cea mai sexy fotbalista din lume

Americanca Alex Morgan este noua vedeta a echipei feminine de fotbal a lui Tottenham.

Alexandra Morgan (31 ani), dubla campioana mondiala (2015, 2019), campioana olimpica (2012) si castigatoare de Women's Champions League (2016-2017), capitan al nationalei feminine a Statelor Unite, considerata de jurnalisti cea mai sexy jucatoare de fotbal din lume, s-a transferat la Tottenham Hotspur. In sezonul trecut, "Spurs" a terminat Super League abia pe locul al saptelea, la 19 puncte in spatele lui Chelsea, dupa ce campionatul a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. Echipa se afla momentan pe pozitia a noua in clasament, cu un punct dupa patru etape jucate, dar Morgan nu a apucat sa debuteze in atacul londonezelor.

In Anglia, Morgan se va lupta pentru titlul de cea mai frumoasa fotbalista cu Alisha Lehmann (West Ham United / Elvetia), Alex Greenwood (Manchester City / Anglia), Lotta Okvist (Manchester United / Suedia), Danielle van den Donk (Arsenal / Olanda), Melanie Leupolz (Chelsea / Germania), Rikke Sevecke (Everton / Danemarca) si Magdalena Eriksson (Chelsea). In aceasta vara, in afara de Morgan, Tottenham Women le-a mai adus pe Aurora Mikaelsen (Manchester United), Kerys Harrop (Birmingham City), Rachel Williams (Birmingham City) si Sophie Whitehouse (Santa Clara Broncos).

Scriitoare, actrita, milionara din publicitate, mama, maritata cu un fotbalist

In afara terenului, Alex Morgan e licentiata la University of California Berkeley si a scris o serie de carti despre fotbal, "The Kicks". Prima dintre ele, intitulata "Saving the Team", a intrat pe lista The New York Times Best Seller List, in mai 2013. In 2015, impreuna cu canadianca Christine Sinclair si australianca Steph Catley, a devenit prima fotbalista care a aparut pe coperta unui joc pe calculator, poza sa si a lui Lionel Messi fiind pe cea a FIFA 16, joc vandut in Statele Unite. In iunie 2018, ea a debutat in actorie, cu un rol principal in filmul "Alex&Me", produs de Warner Bros. In acest moment, Morgan este una dintre cele mai bine platite fotbaliste la nivel mondial, cu un salariu anual de 500.000 de dolari si alte 3-4 milioane din contracte de publicitate.

Incepand cu 2016, ea a devenit UNICEF Kid Power Champion, alaturandu-se luptei impotriva malnutrutiei si alimentatiei defectuoase. In mai 2019, a pozat pentru Sports Illustrated Swimsuit, dupa ce mai aparuse in aceasta revista si in 2012, 2013 si 2015. Dupa o relatie de 6 ani, inca din colegiu, Alexandra s-a maritat, in decembrie 2013, cu fotbalistul Servando Carrasco (32 ani), legitimat acum la Fort Lauderdale CF. Fotbalista este poreclita "Baby Horse" sau "Captain Morgan", dupa corsarul Sir Henry Morgan, care actiona in Caraibe. Ea are o fiica de cinci luni, pe care a numit-o Charlie Elena.