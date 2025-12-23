Dar băieții antrenați de Mirel Rădoi în primele 16 etape și de Felipe Coelho în ultimele cinci au etalat cel mai frumos fotbal, cel mai spectaculos, au arătat ca o echipă bine proporționată pe compartimente, care știe ce are de făcut pe teren, cu o concepție de joc bazată pe o ofensivă permanentă. Asta a implementat Rădoi, care are meritul principal pentru locul ocupat de Universitatea, și apoi a continuat Coelho.



Mirel a plecat când nu trebuia, posibil forțat de patron, cum spun unii. Deși echipa dăduse în acea perioadă semne de slăbiciune, el trebuia să-și ducă munca până la capăt, să treacă peste perioada dificilă și să continue cursa spre titlu. Dar astea sunt întâmplări deja consumate, eu mi-am propus să vorbesc despre lotul craiovenilor, unul excelent pentru România.



Isenko a avut, de cele mai multe ori, intervenții precise, e un portar de reflex, dar a comis și erori, nu apreciază corect centrările.



De la ofensiva exuberantă, la una cerebrală



Defensiva s-a reglat pe parcurs. După meciuri în care a luat și trei goluri, la Arad, dar și patru, la Trnava (în Conference League), în ultimele patru confruntări din campionat a fost depășită o singură dată! Coelho a pus un accent mai mare pe apărare, cerându-le jucătorilor să fie mai atenți și să nu se mai avânte cu orice preț în atac, cum se întâmpla pe vremea lui Rădoi.



Mai sigură, mai organizată defensiv și din ce în ce mai încrezătoare în forțele proprii, Craiova n-a uitat atacul, nici n-avea cum cu jucătorii pe care îi are în această secțiune, dar ofensiva ei a fost mai puțin exuberantă, exceptând jocul cu Csikszereda, în care adversarul i-a permis să avanseze cu toate liniile. De la ofensiva cu orice preț, s-a ajuns la una mai cerebrală, fără a neglija apărarea.



Uitat pe bancă în ultima vreme, Nsimba a fost decisiv în prima treime a sezonului. Baiaram e vedeta echipei, incursiunile lui de pe partea stângă sunt letale de cele mai multe ori. Etim e periculos, altruist, dar și marcator. El Hamlawi a început bine, a continuat modest, dar a terminat din nou cu goluri. În concluzie, un atac care funcționează, cel mai bun din campionat.



37 de reușite are Universitatea în 21 de etape



Mijlocul este și el la superlativ, cu jucători creativi și eficienți, și mă refer la Cicâldău, care a revenit la o formă acceptabilă după începutul ezitant, la Mekvabishvili și, în special, la Teles, cu o ușurință remarecabilă în manevrarea balonului și în ocuparea de spații în avanposturi, cu un dribling bun și o energie debordantă. Plus Bancu, așezat spre mijlocul terenului și având o contribuție și mai accentuată în atac față de anii precedenți.

David Matei și-a demonstrat calitățile



Iar Craiova are și Underi, adică nu joacă în 10, cum s-a mai întâmplat pe la unele rivale. Cel mai bun pare a fi David Matei, care are numai 19 ani, și care și-a demonstrat calitățile de câte ori a intrat, culminând cu cele două goluri marcate în poarta ciucanilor.



Ar trebui să fie anul Universității, așa cum ar fi trebuit să aibă mai multe puncte avans în fața urmăritoarelor, dacă nu existau acele sincope inexplicabile de pe vremea lui Rădoi. Dar la Craiova nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Așa e scris, ca Bănia să fiarbă mereu de mânie, de controverse, de conflicte. Dacă șefii clubului reușesc să ferească echipa de toate acestea, ar trebui ca titlul să se ducă la olteni.

