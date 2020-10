EXCLUSIV | Un fost antrenor de la Dinamo a gasit problema la echipa nationala: "Fotbalistii romani nu joaca la un nivel de presiune foarte mare!"

Andrian Mihalcea a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Romania a ratat calificarea la EURO in fata Islandei si a fost umilita cu 0-4 de natioanala Norvegiei. Fostul antrenor din Stefan cel Mare, considera ca fotbalistii nationalei nu joaca la un nivel de presiune ridicat la echipele de club.

"Fotbalistii romani nu joaca la un nivel de presiune foaarte mare in fiecare saptamana si asta e important. Lucrurile acestea le stiam, trebuie sa privim in fata si sa spunem lucrurilor pe nume. E o mare problema si lucrul acesta. Lucru de care ne-am lovit si noi cand am fost la echipa nationala. Lucrurile acestea sunt reale si conteaza. Una e sa ai finale in fiecare saptaman si sa fii pregatit psihic pentru ca poate joci cu Bayern Munchen si ma refer la Haaland si una e sa joci intr-un campionat in care valoarea ta individuala iti ofera posbilitatea sa fii peste nivel", a declarat Adrian Mihalcea pentru PRO X.

Romania-Austria, meci din etapa a 4-a din Nations League se va disputa pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti si va fi transmis in direct de Pro TV de la ora 21:45.