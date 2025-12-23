Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 meciul cu Csikszereda și a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, FC Botoșani și Rapid, reușind să urce pe primul loc în Superligă la finalul anului 2025. Oltenii sunt văzuți drept candidați la titlu chiar și de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali.

Fostul mare internațional Iosif Rotariu a vorbit la superlativ despre ce se întâmplă la Craiova și a învocat ghinionul atunci când a fost întrebat dacă ”drama” suferită la Atena (2-3 cu AEK, meci care a dus la eliminarea echipei din Conference League), o să-i motiveze suplimentar pe olteni.

Iosif Rotariu o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu

Pe lângă Universitatea Craiova, Rotariu le vede și pe Dinamo, Rapid și FCSB implicate în lupta pentru titlu din acest sezon.

„O luptă echilibrată, cred că un plus îl are Craiova, din ce am văzut. Au un lot foarte valoros, numeros, au un moral, au terminat pe primul loc. Sunt și celelate echipe, Rapid, Dinamo... poate intră și FCSB, sunt echipe care se vor bate la titlu. E important că sunt mai multe echipe care se luptă la titlu. Văd un plus la Universitatea Craiova

A fost un ghinion ce s-a întâmplat la Atena. Craiova a jucat foarte bine și putea să meargă mai departe. Au un lot valoros, au dubluri pe toate posturile, practic au două echipe. S-au organizat foarte bine, știu ce vor și, din punctul meu de vedere, au o șansă în plus față de celelalte pentru câștigarea campionatului”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

După ce a dat de pământ cu Csikszereda, Craiova are 40 de puncte, este la un punct distanță de locul doi, ocupat de Rapid, și se poate lăuda și cu cel mai bun golaveraj din acest campionat (+17), cu 37 de goluri marcate (cel mai bun atac) și 20 primite.

Cum va arăta prima etapă din 2026 a Superligii: