Statistica INCREDIBILA pentru Ianis Hagi! Sters la nationala, dar cel mai bun in Scotia! Topul in care este pe primul loc 

Ianis Hagi (21 ani) are un start bun de sezon in Scotia!

Rangers se pregateste pentru cel mai vechi derby din istoria fotbalului, primul astfel de duel pentru Ianis Hagi, in Celtic - Rangers, programat sambata, 17 octombrie.

Ianis nu a avut cele mai bune prestatii din sezon pentru echipa nationala, dupa infrangerile usturatoare cu Islanda si Norvegia, insa in Scotia face senzatie!

Mijlocasul roman este pe primul loc in clasamentul celor mai buni pasatori din Scotia, cu 7 pase decisive pentru Rangers in acest sezon (5 in campionat si doua in Europa League).