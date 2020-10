E realitate, dar pare desprins din PlayStation! VIDEO: PUNCTUL ANULUI IN TENIS s-a jucat in turneul de la Koln

Hubert Hurkacz si Marc Polmans au oferit spectatorilor din Koln unul dintre punctele incredibile ale acestui sezon de tenis.

Faza anului in tenis nu a venit de la Roland Garros, US Open ori Australian Open, ci tocmai din turneul ATP din Koln, Germania.

In primul tur, Hubert Hurkacz (31 ATP, Polonia) si Marc Polmans (116 ATP, Australia) au jucat unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale intregului sezon.

Cu o fluiditate parca desprinsa din jocurile de consola, cei doi tenismeni i-au ridicat pe spectatori in picioare dupa un punct extrem de intens, in care Hubert Hurkacz s-a vazut nevoit sa se declare invins, in ciuda faptului ca a lovit cu succes doua tweenere (procedeu prin care un jucator, aflat cu spatele la fileu, loveste mingea printre picioare).

Fericit ca si-a adjudecat acest punct, Marc Polmans a aruncat racheta din mana si a reusit cu greu sa-si traga sufletul, in timp ce Hurkacz s-a afisat complet nemultumit de ideea de a lovi acel tweener secund, returnat cu voleu de forehand direct castigator de Polmans.

In ciuda faptului ca s-a impus in acest punct incredibil, Marc Polmans a pierdut partida, scor 6-2, 7-5 in favoarea polonezului Hurkacz, care il va infrunta in turul urmator pe fratele mai mare al lui Alexander Zverev, Mischa (268 ATP).

ICYMI... ???? One of the points of the year yesterday at @bett1hulks ???? pic.twitter.com/cqivNMp35A — ATP Tour (@atptour) October 13, 2020