Imagini noi cu BIJIUTERIA din Ghencea! Filmari din interiorul stadionului 

Arena din Ghencea este foarte aproape de finalizare, iar noile imagini ii incanta pe suporteri!

Lucrarile din interiorul stadionului sunt deja in stare avansata, dupa cum reiese din ultima filmare postata de Asociatia Stelistilor 1947. In clip apar vestiarele, sala de recuperare si caile de acces catre tribunele stadionului.

La nivel 'exterior', arena are deja montate scaunele din tribune, tabelele de marcaj, bancile de rezerve, suprafata de joc, dar si instalatia de nocturna.

Cu toate ca se voia inaugurarea acestuia in toamna, cel mai probabil primul meci de pe Ghencea se va disputa in primavara, in speranta ca accesul publicului va fi permis.

