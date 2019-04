ULTIMA ORA | Dica la Craiova?! Ar putea fi "bomba" patronului Rotaru! Celelalte variante pentru banca tehnica a oltenilor

Devis a fost demis! Craiova l-a concediat pe Mangia dupa infrangerea cu Viitorul, 1-2. Craiova a iesit din lupta la titlu, avand 8 puncte in spatele liderului CFR.

Devis Mangia a fost demis de la Craiova! Clubul din Banie a anuntat astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, inlocuirea tehnicianului italian cu Corneliu Papura, cel care va indeplini rolul de interimar. Papura a fost pana acum principal al echipei secunde din liga a treia.

Corneliu Papura este doar interimar la Craiova si este destul de greu de crezut ca va ramane in functie pe termen lung, avand in vedere faptul ca nu a mai antrenat pana acum la nivel inalt. Nici performantele echipei a doua a Craiovei nu au fost unele prea notabile.

Potrivit ProSport, conducerea Craiovei are deja o lista cu mai multe nume de antrenori.

Potrivit sursei citate, prima varianta este Eugen Neagoe, actualul tehnician al lui Sepsi OSK. Neagoe este "oltean pur sange" si a fost elevul lui Cartu in anul in care Craiova cucerea ultimul titlu al Romaniei, 1991. El este tentat de preluarea Craiovei, dar pentru moment are o situatie destul de buna la Sepsi.

A doua varianta este Flavius Stoican, si el un antrenor cu sange oltenesc. Stoican este din sudvestul tarii si a jucat pentru Craiova intre 1995 si 2002.

ProSport mai noteaza si numele lui Eugen Trica, acum antrenor la Sportul Snagov, locul 2 din liga secunda.

Sursa citata mai scrie ca patronul echipei, Mihai Rotaru, il vrea pe Nicolae Dica. Acesta din urma este liber de contract din iarna, de cand s-a despartit de FCSB. El a negociat in ultima perioada preluarea lui FC Arges, dar discutiile nu s-au concretizat.

