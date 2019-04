Oracolul Dragomir a anuntat de ieri numirea lui Papura: "E cap electronic, e foarte inteligent!"

Craiova l-a demis astazi pe Devis Mangia. Oltenii au anuntat pe site-ul oficial numirea lui Corneliu Papura, fostul antrenor de la echipa a doua.

Dumitru Dragomir a anticipat schimbarea de la Craiova. Ieri, in cadrul unei discutii despre parcursul Craiovei, fostul presedinte LPF a pomenit numele lui Corneliu Papura, fostul antrenor de la echipa a doua.

"Nu stiu daca il stiti, jos palaria pentru Papura. Daca stati de vorba cu el, o sa vedeti ca este cap electronic. Papura este un tip foarte inteligent."

"Cand a fost selectia la 14 ani, a venit dupa copiii lui de la Craiova si am stat de vorba cateva minute cu el. E plin de minte!", a spus Dragomir la Digisport.

Corneliu Papura, fost jucator la Craiova in trei perioade (1999-2001, 2002-04 si 2005), are licenta UEFA PRO si activeaza in cadrul clubului din 2013. A fost, pe rand, antrenor al echipei mari in Liga a II-a, antrenor al echipei secunde, coordonator tehnic al Centrulului de Copii si Juniori si director sportiv.

Comunicatul Craiovei: "Mangia ramane prietenul nostru!"



"Corneliu Papura este, incepand de astazi, noul antrenor al Stiintei.

Component al echipei care a castigat eventul din 1991 si al echipei Nationale la Campionatul Mondial din 1994, este absolvent al licentei UEFA PRO si lucreaza in cadrul clubului din 2013, avand, pe rand, rolul de antrenor al echipei mari in Liga a II-a, antrenor al echipei secunde, coordonator tehnic al Centrului de Copii si Juniori si director sportiv.

Il salutam pe Devis Mangia si ii uram succes mai departe. Devis a fost antrenorul Stiintei in ultimele doua sezoane, reusind sa claseze echipa pe podium dupa 23 de ani de asteptare si sa obtina Cupa Romaniei dupa 25 de ani. Devis Mangia ramane prietenul nostru si, asa cum a declarat domnia sa, un sustinator al Stiintei pentru totdeauna", se arata in comunicatul clubului din Banie.