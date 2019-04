EXCLUSIV | Singurul jucator din Liga I mai valoros decat Ianis Hagi e la FCSB! Gigi Becali: "E singurul care are o COTA MAI BUNA"

Gigi Becali spune ca "Ianis Hagi poate fi ca Pirlo daca invata sa tina mai bine de minge".

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca inca mai spera la titlu si e sigur ca CFR se va mai incurca pana la finalul sezonului. Pe de alta parte, el nu e la fel de sigur ca echipa sa va castiga toate meciurile ramase, pentru ca "joaca cu frica".

Patronul FCSB a vorbit in aceasta dimineata la PRO X si si-a spus parerea si despre Ianis Hagi. El a tinut sa ii dea un sfat fiului lui Gica Hagi. "Daca va tine mai mult de minge, poate fi ca Pirlo", a spus acesta.

Becali: "Man e singurul mai valoros ca Ianis"



Becali a mai spus ca un singur jucator e in acest moment mai valoros decat Ianis Hagi. Dennis Man este acela, potrivit Latifundiarului din Pipera. Becali spune ca Man are o cota mai buna in acest moment.

Pe de alta parte, el a tinut sa remarce faptul ca "FCSB nu are acum un jucator la fel de decisiv ca Ianis".

"Singurul care e si mai valoros, si mai bine cotat decat Ianis este Dennis Man. Ca si joc, nu pot sa fac insa o comparatie, pentru ca Ianis are cateodata niste executii... Eu nu am un jucator care sa castige meciul de unul singur. Dar pe Man pot sa-l compar cu Ianis din punct de vedere valoric.



Nu am mai avut nicio discutie legata de Man. Nu mai puneti atata amprenta pe asta", a spus Becali la PRO X.