EXCLUSIV | "Am sunat, m-am interesat si eu de astia de la Sepsi" Becali e sigur ca CFR se incurca in urmatoarele etape, dar recunoaste ca jocul FCSB-ului nu ii da incredere

Cinci etape au mai ramas pana la finalul Play Off-ului. CFR e pe primul loc, la 3 puncte distanta de FCSB. Ambele rivale la titlu mai au de jucat cate 3 deplasari si 2 meciuri acasa.

CFR Cluj - FCSB s-a incheiat 0-0, iar lupta la titlu continua. Liderul la zi al Ligii I, CFR Cluj, isi pastreaza avansul de 3 puncte in fruntea clasamentului. Echipa lui Dan Petrescu va juca etapa viitoare pe terenul lui Sepsi OSK, in timp ce FCSB se va deplasa la Viitorul.

Pentru ca FCSB sa mai poate lua campionatul, este nevoie sa castige toate meciurile, iar CFR sa se mai incurce o data.

<h2>Becali: "Aia de la Sepsi vor sa bata CFR-ul! M-am interesat"</h2>

Gigi Becali spune ca e sigur ca CFR se va mai incurca macar o data in urmatoarele patru etape. Clujenii mai au de jucat cu Sepsi, Viitorul, Astra, Craiova si FCSB.

Patronul formatiei ros-albastre nu este, insa, prea sigur ca echipa sa va reusi sa castige toate meciurile pana la finalul sezonului.

Becali a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Eu nu imi fac probleme ca nu se incurca CFR. Eu imi fac probleme pentru ca nu avem noi forta sa castigam toate meciurile! Avem?!

Cateodata ma intreb ce-i cu fotbalul asta. Cum sa joci cu Craiova intr-un fel si cu CFR in alt fel? Cum dormi pe teren la un meci si alergi de rupi la altul? Poate sunt alte elemente, nu stiu, care nu functioneaza...



Nu e vorba ca e CFR prea puternica. Este, dar noi am fost prea adormiti, nu am jucat in viteza, nu stiu.

100% se va juca pe bune finalul asta de campionat! Pentru ca Sepsi are orgoliu, vrea sa arate ca ea e echipa ungureasca, nu CFR. Si plus ca CFR i-a batut mereu si nu le convine. Apoi, e si Neagoe acolo, care e oltean orgolios.

Pe Craiova si pe Viitorul le intereseaza de pielea lor, ca nu au loc de Europa asigurat. Craiova lupta pentru a evita dezastrul, ati vazut cum s-au exprimat.



M-am mai interesat si eu de Sepsi si am inteles ca de fapt nu e prietenie intre ei. Am inteles ca astora de la Sepsi nu le convine, ca ei vor sa fie echipa ungureasca.

Ultima etapa e Craiova - Viitorul si se poate intampla orice. Ei trebuie sa faca puncte pana atunci.



Valoare avem si acum e deja cutitul la os. Cand pornim motoarele... Eu cred ca aseara a fost si putina teama", a spus Becali la PRO X.