Cine a gresit transferurile la FCSB? "Am luat ciorba reincalzita, gata, nu ma mai pacalesc eu!"

Gigi Becali a recunoscut ca nu a facut cele mai inspirate transferuri pentru acest sezon. In iarna, FCSB i-a transferat pe Matei si Stoian, doi jucatori care au fost exclusi rapid din lot.

Un alt jucator adus cu mari sperante, care s-a dovedit a fi o dezamagire, este Raul Rusescu.

Becali nu arunca vina pe Mihai Stoica, chiar daca managerul FCSB a avut un cuvant greu de spus in alcatuirea lotului.

"Am facut greseli in iarna, asa este, dar nu o sa mai fac. Sunt de 15 ani in fotbal si tot invat. Uite, pe Matei l-au lasat toti liber si l-am luat eu. Pe Stoian l-au lasat italienii sa plece si l-am luat eu. Ca italienii erau prosti, si eu eram destept..."

"Nu e vina lui Meme. El mi l-a recomandat doar pe Rusescu, dar pe Rusescu il stiam si eu."

"Ciorba reincalzita! Nu o sa mai iau eu de acum ciorba reincalzita."

"Nu a zis Meme sa il luam pe Stoian. Eu l-am intrebat doar ce parere are, iar el mi-a zis ca nu crede ca ne putem lipi de acest transfer, pentru ca e prea scump. Imi spusese si Chiodi de el, si cand am auzit asa am zis ca il iau", a explicat Becali la Ora exacta in sport (PRO X).