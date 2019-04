Real Madrid, situatie neobisnuita la meciul cu Leganes! Din 2014 nu s-a mai intamplat asta! Statistica favorabila pentru Zidane!

Real Madrid joaca astazi pe terenul lui Leganes.

Real Madrid va juca astazi cu Leganes in deplasare, iar partida va reprezenta o premiera a ultimilor ani pentru madrileni. Acestia au fost programati ultima data intr-o zi de luni in urma cu aproximativ cinci ani, in august 2014. Carlo Ancelotti era atunci antrenor, iar Realul o intalnea pe Cordoba in meciul de debut al sezonului.

Real Madrid a jucat numai 34 de meciuri intr-o zi de luni de-a lungul istoriei sale. Madrilenii au castigat 22 dintre ele, au obtinut 5 egaluri si au pierdut 7 partide. Ultimul meci pierdut de Real Madrid intr-o zi de luni a fost in 2010, contra Barcelonei, cu Jose Mourinho pe banca.

"Galacticii" au fost programati de cele mai multe ori sa joace partidele intr-o zi de luni in sezonul 1996/97, cand Real Madrid a disputat 10 partide in prima zi a saptamanii.

Chiar daca meciul se disputa intr-o astfel de zi, oficialii lui Leganes au anuntat ca meciul se va juca cu casa inchisa, toate tichetele fiind epuizate cu mult inainte de startul partidei.