ULTIMA ORA | Mondialul din 2022, IN DOUA TARI! Seful FIFA s-a intalnit astazi cu emirul unei alte tari din Golf

Campionatul Mondial din 2022, trimis initial in Qatar, s-ar putea disputa pana la urma in 2 tari!

Campionatul Mondial din 2022 a fost trimis de FIFA in Qatar si programat pentru prima data in istorie in timpul iernii, date fiind conditiile climatologice din micutul stat arab. Astazi, Gianni Infantino, presedintele Forului International, s-a intalnit pentru a discuta extinderea turneului final de peste doar 3 ani si intr-o alta tara!

Mondialul din 2022 s-ar putea disputa si in Kuweit

Campionatul Mondial din 2022 s-ar putea disputa, intr-un final, in doua tari. Asta pentru ca planul lui Gianni Infantino presupune si marirea numarului de echipe participante la 48!

Presa internationala noteaza ca un alt stat arab, Kuweitul, ar putea fi gazda!

Infantino s-a intalnit chiar astazi cu emirul Sheikh Sabah al-Ahmed Al-Sabah, dar si cu mai multi oficiali ai Federatiei de Fotbal din acest stat.

Kuweit si Oman sunt cele doua state arabe care nu s-au implicat in criza diplomatica din zona Orientului Mijlociu, din 2017, cand Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Bahrainul au taiat toate legaturile cu Qatarul.

Kuweit este un stat de mici dimensiuni, cu o populatie de circa 4 milioane de locuitori.

Este situat intre Irak si Arabia Saudita.