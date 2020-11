Ultima ora! Alte doua posibile variante pentru inlocuirea lui Contra! Antrenori cu experienta din Spania, in vizorul oficialilor dinamovisti

Situatia lui Dinamo din clasament ramane complicata dupa egalul, 1-1, pe teren propriu in fata Astrei.

Sunt sanse foarte mari ca antrenorul Cosmin Contra sa fie demis de conducatorii spanioli, nu doar din cauza rezultatelor, ci si a situatiei tot mai tensionate care exista intre fostul selectioner al Romaniei si directorul sportiv al "cainilor", Rufo Collado.

In acest context, oficialii dinamovisti au pregatit deja o lista de posibili inlocuitori ai lui Contra. Principalele doua variante vehiculate pentru preluarea bancii tehnice a "alb-rosilor" sunt Gigi Multescu si Jose Luis Oltra.

Gigi Multescu este antrenorul cu care "cainii" au inceput noul sezon, el aflandu-se pe banca la meciul din prima etapa de pe teren propriu impotriva lui Hermannstadt, terminat 1-1.

S-a mai vorbit si in urma cu doua saptamani despre posibila venire a lui Oltra la Dinamo, insa totul a ramas doar la nivel de zvon. Fost antrenor la mai multe echipe din Spania, printre care Levante, Tenerife, Almeria, Deportivo la Coruna, Mallorca sau Granada, Jose Luis Oltra este liber de contract dupa despartirea de Racing Santander, din vara acestui an.

Gazeta Sporturilor informeaza ca, pe langa Multescu si Oltra, in vizorul spaniolilor de la Dinamo au mai antrenat alti doi conationali de-ai lor, Lucas Alcaraz si Paco Jemez.

Lucas Alcaraz are 54 de ani si este din orasul lui Cortacero si Collado, Granada. Liber de contract dupa despartirea de Albacete de la jumatatea lunii octombrie, Alcaraz a antrenat de-a lungul carierei mai multe cluburi din Spanie, cum ar fi Granada, Almeria, Xerez, Real Murcia, Cordoba sau Levante, dar a avut si doua experienta in afara tarii natale, in Grecia la Aris Salonic si la nationala Algeriei.

In varsta de 50 de ani, Paco Jemez a antrenat ultima data echipa de Segunda Division, Rayo Vallecano. A mai antrenat de-a lungul carierei pe Cordoba, Las Palmas, Granda, dar si pe Cruz Azul din Mexic. Jemez are in palmares 190 de meciuri in prima liga din Spania.

Ramane de vazut ce decizie vor lua conducatorii lui Dinamo, dupa discutia pe care o vor avea cu Cosmin Contra.