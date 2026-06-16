”U” Cluj continuă să se întărească în această vară, după ce a anunțat mutările lui Pedro Pinho, Florent Poulolo, Marius Ștefănescu, Friday Adams și Neofytos Michail.

Celor cinci li se mai alătură un jucător care abia a plecat de la CFR Cluj, iar „Șepcile Roșii” se întăresc pentru preliminariile Europa League.

Alibek Aliev a semnat cu ”U” Cluj

”U” Cluj a anunțat marți că a ajuns la un acord cu Alibek Aliev, care s-a despărțit recent de rivala „Șepcilor Roșii”, CFR Cluj.

„Bun venit, Alibek Aliev!

Echipa noastră a ajuns la un acord cu atacantul central Alibek Aliev (29 de ani), care a semnat, marți, cu FC Universitatea Cluj din postura de jucător liber de contract.”, a anunțat formația ardeleană pe pagina oficială de Facebook.

Alibek Aliev a bifat 21 de meciuri pentru CFR Cluj, reușind patru goluri și șase assist-uri.

Atacantul suedez este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.

Tragere la sorți turul 1 preliminar Europa League. Când își află U Cluj prima adversară

Universitatea Cluj, care a încheiat pe locul 2 în Superliga și a pierdut finala Cupei României, va lua startul în turul 1 preliminar din Europa League. Tragerea la sorți va fi organizată tot marți, dar de la ora 18:00.

Echipa lui Cristiano Bergodi nu va fi cap de serie și poate înfrunta una dintre următoarele șase formații: