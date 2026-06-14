Ardelenii au rezolvat transferul lui Friday Adams încă din iarnă, după ce jucătorul a intrat în ultimele luni de contract cu echipa sa. Acum, mutarea a devenit oficială, potrivit comunicatului emis de vicecampioana României.

Friday Adams este jucătorul lui U Cluj!

Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil pentru următoarele trei sezoane. Cu noua sa echipă, Friday Adams va evolua în preliminariile Europa League, unde U Cluj va lua startul încă din primul tur preliminar.

„Bine ai venit, Friday Adams!

Friday Adams (23 de ani) completează mercato-ul foarte activ al „studenților”. Jucătorul de bandă, care poate evolua atât în defensivă, cât și în linia mediană, vine liber de contract de la FC Botoșani, unde a jucat în ultimele trei sezoane”, a transmis U Cluj.

Friday Adams a sosit în România la FC Botoșani în 2023, de la FC Noah, iar în acest sezon a evoluat în 21 de partide pentru echipa sa de club.