OFICIAL U Cluj, transferuri pe bandă rulantă! A semnat jucătorul din Superligă: ”Bine ai venit”

U Cluj, transferuri pe bandă rulantă! A semnat jucătorul din Superligă: ”Bine ai venit” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Friday Adams (23 de ani), fundașul care a evoluat în ultimele sezoane pentru FC Botoșani, este noul jucător al celor de la Universitatea Cluj.

TAGS:
friday adamsU ClujFC Botosani
Din articol

Ardelenii au rezolvat transferul lui Friday Adams încă din iarnă, după ce jucătorul a intrat în ultimele luni de contract cu echipa sa. Acum, mutarea a devenit oficială, potrivit comunicatului emis de vicecampioana României.

Friday Adams este jucătorul lui U Cluj!

Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil pentru următoarele trei sezoane. Cu noua sa echipă, Friday Adams va evolua în preliminariile Europa League, unde U Cluj va lua startul încă din primul tur preliminar.

„Bine ai venit, Friday Adams!

Friday Adams (23 de ani) completează mercato-ul foarte activ al „studenților”. Jucătorul de bandă, care poate evolua atât în defensivă, cât și în linia mediană, vine liber de contract de la FC Botoșani, unde a jucat în ultimele trei sezoane”, a transmis U Cluj.

Friday Adams a sosit în România la FC Botoșani în 2023, de la FC Noah, iar în acest sezon a evoluat în 21 de partide pentru echipa sa de club.

U Cluj, adversare de coșmar în primul tur preliminar Europa League

Sheriff Tiraspol a învins-o în finala Cupei Moldovei pe Zimbru Chișinău cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Jayder Asprilla Moreno și Liam Hermesh. Astfel, moldovenii s-au calificat în preliminariile Europa League și va începe din primul tur preliminar, unde vor avea statut de cap de serie. 

Cu un coeficient de 5.050, U Cluj nu va fi cap de serie, astfel că va avea o misiune extrem de dificilă încă din primul tur preliminar, unde va înfrunta una dintre următoarele echipe: Ferencvaros, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split și CSKA Sofia. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă
Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
Transfer astăzi la Dinamo de la CS Dinamo! ”Cunoaște foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo”
Transfer astăzi la Dinamo de la CS Dinamo! ”Cunoaște foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo”
ULTIMELE STIRI
A plecat de la Dinamo după două sezoane! ”Un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui”
A plecat de la Dinamo după două sezoane! ”Un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui”
Gigi Becali a confirmat transferul lui Darius Olaru: ”Trebuia să plece și el”
Gigi Becali a confirmat transferul lui Darius Olaru: ”Trebuia să plece și el”
Germania - Curacao de la ora 20:00, moment istoric la Campionatul Mondial!
Germania - Curacao de la ora 20:00, moment istoric la Campionatul Mondial!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
U Cluj și-a găsit stadion pentru Europa League: ”Suntem dispuși să-l închiriem”
U Cluj și-a găsit stadion pentru Europa League: ”Suntem dispuși să-l închiriem”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep

Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a confirmat transferul lui Darius Olaru: ”Trebuia să plece și el”
Gigi Becali a confirmat transferul lui Darius Olaru: ”Trebuia să plece și el”
U Cluj și-a găsit stadion pentru Europa League: ”Suntem dispuși să-l închiriem”
U Cluj și-a găsit stadion pentru Europa League: ”Suntem dispuși să-l închiriem”
Când debutează Joao Paulo de la FCSB la Campionatul Mondial! Adversar teribil în primul meci
Când debutează Joao Paulo de la FCSB la Campionatul Mondial! Adversar teribil în primul meci
Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB
Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB
A plecat de la Dinamo după două sezoane! ”Un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui”
A plecat de la Dinamo după două sezoane! ”Un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui”
Alte subiecte de interes
Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj? Reacția clubului + primul transfer: ”E jucătorul nostru din vară”
Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj? Reacția clubului + primul transfer: ”E jucătorul nostru din vară”
U Cluj a făcut deja primul transfer pentru cupele europene!
U Cluj a făcut deja primul transfer pentru cupele europene!
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

stirileprotv Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!