Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!”

Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!” Superliga
SPORT.RO
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Noul antrenor al echipei CFR Cluj, portughezul Antonio Folha, a vorbit luni despre obiectivele sale în Gruia.

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Antonio FolhaCFR ClujSuperliga
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Antonio Folha îi urmează pe banca tehnică lui Daniel Pancu, antrenor de care ardelenii s-au despărțit pe 27 mai. Fostul internațional lusitan cunoaște pretențiile noii sale echipe și a subliniat că principalul scop la capătul presezonului din Slovenia este conturarea unui lot pregătit să câștige trofee pe plan intern.

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Obiectiv clar în Gruia: titlul

Noul principal de la CFR vrea să readucă echipa pe primul loc în campionat, impunând totodată un stil de joc ofensiv, bazat pe posesie.

„Cred că un club ca CFR are întotdeauna datoria de a lupta pentru titluri, pentru că este un club mare în România. Evident că, în calitate de antrenor, alături de staff, vom da tot ce avem mai bun pentru a putea atinge acele obiective. CFR-ul nu a mai câștigat titlul de câțiva ani”, a transmis noul tehnician.

Despre stilul de joc pe care intenționează să-l implementeze, portughezul a susținut că vrea să creeze o echipă care să dicteze ritmul partidei: „Aceasta este cea mai mare filosofie a mea ca antrenor: dominarea jocului cu mingea la picior, alături de o echipă foarte competitivă și agresivă în sensul bun în fața porții”.

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