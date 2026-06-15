Schimbare la UEFA: când își află Universitatea Craiova și U Cluj adversarele din cupele europene

Tragere la sorți turul 1 preliminar Liga Campionilor. Când își află Universitatea Craiova prima adversară

Spre deosebire de edițiile anterioare, când tragerile la sorți erau programate în jurul prânzului, UEFA a mutat ceva mai târziu evenimentele de la Nyon.

Forul european a anunțat că tragerea la sorți pentru turul 1 preliminar al Ligii Campionilor va lua startul marți, de la ora 17:00 (ora României). În urna capilor de serie se va afla și Universitatea Craiova.

Mai jos, posibilele adversare ale Universității Craiova în primul tur preliminar din Liga Campionilor. Marți dimineață, UEFA va restrânge această listă.