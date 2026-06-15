Schimbare la UEFA: când își află Universitatea Craiova și U Cluj adversarele din cupele europene

Schimbare la UEFA: când își află Universitatea Craiova și U Cluj adversarele din cupele europene Liga Campionilor
SPORT.RO
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Marți, 16 iunie, Universitatea Craiova și U Cluj vor fi primele echipe din România care își vor afla adversarele din competițiile europene ale sezonului următor.

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Din articol

Tragere la sorți turul 1 preliminar Liga Campionilor. Când își află Universitatea Craiova prima adversară

Spre deosebire de edițiile anterioare, când tragerile la sorți erau programate în jurul prânzului, UEFA a mutat ceva mai târziu evenimentele de la Nyon.

Forul european a anunțat că tragerea la sorți pentru turul 1 preliminar al Ligii Campionilor va lua startul marți, de la ora 17:00 (ora României). În urna capilor de serie se va afla și Universitatea Craiova.

Mai jos, posibilele adversare ale Universității Craiova în primul tur preliminar din Liga Campionilor. Marți dimineață, UEFA va restrânge această listă.

  • Inter Club d'Escaldes (Andorra)
  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Ararat-Armenia (Armenia0
  • Sabah FK (Azerbaidjan)
  • Kauno Zalgiris (Lituania)
  • Sutjeska Niksic (Muntenegru)
  • ETO Gyor (Ungaria)
  • Iberia 1999 (Georgia)
  • Egnatia (Albania)
  • Floriana (Malta)
  • Tre Fiori (San Marino)
  • Vardar Skopje (Macedonia de Nord)
  • Atert Bissen (Luxemburg)
  • ML Vitebsk (Belarus)

Tragere la sorți turul 1 preliminar Europa League. Când își află U Cluj prima adversară

Universitatea Cluj, care a încheiat pe locul 2 în Superliga și a pierdut finala Cupei României, va lua startul în turul 1 preliminar din Europa League. Tragerea la sorți va fi organizată tot marți, dar de la ora 18:00.

Echipa lui Cristiano Bergodi nu va fi cap de serie și poate înfrunta una dintre următoarele șase formații:

  • Ferencvaros (Ungaria)
  • Qarabag FK (Azerbaidjan)
  • Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)
  • Dinamo Kiev (Ucraina)
  • Hajduk Split (Croația)
  • CSKA Sofia (Bulgaria)

CFR Cluj și FCSB vor lua startul în turul 2 preliminar din Conference League

CFR Cluj și FCSB vor fi reprezentantele României în turul 2 preliminar din Conference League. Ambele vor avea statut de cap de serie și își vor afla primele adversare miercuri, 17 iunie, la o oră care urmează să fie anunțată de UEFA.

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