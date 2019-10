"Tu ceri pe mine 20 de milioane si eu nu am bani sa iau casa?" Ultima AROGANTA a lui Becali: i-a facut toate poftele lui Coman! "Nu mai emiti pretentii acum!"

Gigi Becali are grija de cel mai important jucator al sau.

Gigi Becali spera sa dea marea lovitura cu Florinel Coman, motiv pentru care ii indeplineste orice dorinta "perlei" de la FCSB.

Becali spune ca deocamdata nu a primit nicio oferta pentru Coman, insa nu isi va ceda jucatorul pentru mai putin de 20 de milioane de euro. Becali a dezvaluit si ca i-a oferit lui Coman 250.000 de euro pentru a-si cumpara un apartament, motiv pentru care ii poate stabili orice suma de transfer acum.

"Nu am avut nicio oferta, nicio discutie pentru Florinel. Nu-l dau pe 12 milioane de euro. La Florinel se negociaza din 10 in 10 milioane. E de 20 de milioane de euro acum. Florinel la ora asta a inceput sa-l copieze pe Neymar, are dribling, face spectacol. Asta se cere in Europa si el e genul asta de jucator. E jucator de 20 de milioane de euro la ora asta. Daca mai da doua goluri la nationala e de 30 de milioane. Daca ii ceri patronului 250.000 de euro sa iti iei apartament si patronul nu iti opreste din salariu banii astia si ii fac toate poftele, nu mai emiti pretentii. Trebuie sa le faci poftele. Tu ceri pe mine 20 de milioane si eu nu am bani sa iau casa?", a declarat Gigi Becali la ProX.