În ultima perioadă, s-a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi să preia echipa națională, iar ”Regele” s-ar pregăti pentru acest moment, în sensul că ar negocia cedarea pachetului majoritar de acțiuni de la Farul Constanța.

Bogdan Stelea: ”Dacă nu ai rezultate, nu are nimeni răbdare cu tine la națională!”

Bogdan Stelea a comentat posibilitatea ca Gică Hagi să se înhame la un proiect pe 10 ani la echipa națională în momentul în care Mircea Lucescu va decide să se retragă, lucru care cel mai probabil se va întâmpla după meciurile de la baraj din luna martie.

Stelea susține că, deși, pe hârtie, această variantă sună bine, niciun antrenor nu se va bucura de răbdare la echipa națională dacă acesta nu va confirma prin rezultate.

De altfel, fostul mare portar al Generației de Aur spune că, în cazul în care Hagi ar accepta un astfel de proiect, calificarea ar trebui să fie o obligativitate abia în al zecelea an de contract, astfel încât ”Regele” să aibă timp pentru a construi o națională puternică.

”E o variantă pusă pe hârtie asta cu zece ani la echipa națională. La națională stai dacă ai rezultate. Dacă nu ai rezultate, nu are nimeni răbdare cu tine. Zece ani însemnând cel puțin patru calificări, dacă nu mai multe. Nu știu ce să spun.

Mă întrebai de Hagi, dai zece ani cuiva, dar în momentul în care dai zece ani, te gândești că abia în al zecelea an are obligativitatea să califice naționala la un campionat mondial. Așa mi se pare normal, pentru că de aia îi dai zece ani. 8 ani să îi dai timp să construiască o echipă națională, iar obligativitatea de a se califica să fie ultima calificare. În momentul în care faci un asemenea contract, asta ar trebui să fie optica, dar nu știu cine ar putea să facă așa ceva la echipa națională.

Sunt mulți oameni care spun că sunt de acord, dar tocmai ei vor fi primii care vor ataca și vor face o mulțime de lucruri când lucrurile nu vor merge”, a spus Bogdan Stelea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.