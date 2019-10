Petrescu - Piturca - Hagi, tripleta de aur din Liga 1! Sumudica da de pamant cu FCSB: "E o echipa care nu face obiectul acestei lupte!"

Din articol CLASAMENT LIGA 1

Marius Sumudica a vorbit despre lupta la titlu in Liga 1.

Marius Sumudica a ajuns in Romania si a vorbit despre situatia actuala din Liga 1. Antrenorul celor de la Gaziantep Gazisehir considera ca CFR Cluj este favorita sa castige din nou titlul in campionatul romanesc, insa Craiova si Viitorul ii vor pune probleme mari.

Sumudica exclude FCSB din lupta in acest sezon. Tehnicianul considera ca echipa lui Becali va ajunge in play-off, insa nu va avea forta necesara sa lupte cu cei trei granzi din varful clasamentului.

"Eu cred in continuare in CFR Cluj, cu toate ca sunt angrenati in aceasta competitie europeana, care-i macina. S-au dus la Celtic, n-au putut sa aterizeze, am inteles ca au pierdut si ieri la Viitorul Constanta. Si Gica, sa stii ca se poate bate acolo. Piti s-a dus la Craiova, va schimba din temelii tot ce inseamna mentalitate, strategie. Vor sa schimbe si gazonul, si eu stiu ce vrea Piturca si ce planuri are. Cred ca aceste trei echipe se vor bate la titlu in momentul de fata. In ordine: CFR, Craiova si Viitorul. FCSB nu cred ca face obiectul acestei lupte, este o echipa care a pierdut multe puncte. Va intra in play-off, dar ii va fi greu sa faca fata acestor trei echipe: CFR, Craiova si Viitorul", a spus Marius Sumudica la sosirea in tara.

CLASAMENT LIGA 1

1. CFR Cluj - 24 puncte

2. Viitorul - 24

3. Craiova - 23

4. Gaz Metan - 21

5. Poli Iasi - 18

6. FC Botosani - 16

7. Sepsi - 15

8. Astra - 15

9. FCSB - 15

10. Dinamo - 14

11. Chindia - 12

12. Hermannstadt - 10

13. Academica Clinceni - 9

14. Voluntari - 5