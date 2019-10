"Pai acolo lumineaza jocul! Alearga, deschide!" Becali l-a iertat pe Tanase si i-a gasit post fix in echipa! Unde va juca de acum decarul FCSB-ului

Becali l-a pedepsit pe Florin Tanase in urma doua saptamani, cand fotbalistul a fost doar rezerva cu CFR Cluj. El a intrat atunci pe parcurs. "Nu stam 100 de ani sa invete Tanase fotbal", spunea Becali atunci.

Florin Tanase a fost taxat de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, dupa meciul cu CFR. El a jucat in acea partida doar 45 de minute, incepand din postura de rezerva. "N-o sa stam 100 de ani ca sa invete si Tanase fotbal", spunea Latifundiarul din Pipera la acel moment.

La doua saptamani distanta, Becali a revenit la sentimente mai bune fata de Florin Tanase. El spune, insa, ca Tanase nu va mai fi folosit pe mai multe posturi. De acum, el va ramane mijlocas ofensiv.

Becali: "Ii dau dreptate acum lui Tanase"

"O sa inventam un fotbal unde sa se simta bine Tanase. Ce am vazut in seara asta, ii dau dreptate. Acolo e locul lui, unde a jucat in seara asta (n.r mijlocas ofensiv), altfel lumineaza jocul, altfel alearga, altfel deschide, acolo e locul lui!", a spus Gigi Becali dupa FCSB 1-1 Dinamo.

2 goluri in 10 meciuri disputate in Liga 1 are Florin Tanase in acest sezon



4 goluri in 8 meciuri a marcat Tanase in preliminariile Europa League, unde FCSB a pierdut in Play Off contra lui Guimaraes