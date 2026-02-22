Echipa antrenată de Răzvan Lucescu nu își mai permite pași greșiți în etapa a 22-a din campionat. După două remize albe, echipa are nevoie de cele trei puncte pentru a rămâne aproape de lider, cu speranța de a profita de un eventual eșec al rivalei AEK. Având și un meci restant, un succes le-ar oferi șansa să depășească toate echipele din vârf și să urce pe prima poziție a clasamentului.

Infirmerie plină și oboseală acumulată

Situația din vestiar este una complicată. Jucătorii resimt o oboseală accentuată, echipa fiind măcinată de accidentări în urma meciurilor intense disputate în ultimele săptămâni. În plus, joi, pe 26 februarie, este programată și manșa retur cu spaniolii de la Celta Vigo.

Pentru partida de azi, opțiunile tactice s-au redus considerabil. Din lot lipsesc Dejan Lovren, Giannis Konstantelias, Luka Ivanusec, Soualiho Meite, Dimitris Pelkas și Kiril Despodov.

Presa din Grecia scrie că pentru a aduce un suflu proaspăt, Răzvan Lucescu a luat decizia de a-l trimite pe Jorge Sanchez pe teren din primul minut în locul lui Keni, care va primi astfel timp pentru odihnă.

Echipele probabile

PAOK Salonic: Pavlenka – Sanchez, Kedziora, Michailidis, Baba – Ozdoev, Zafeiris – Zivkovic, Camara, Taison – Giakoumakis.

AEL: Anagnostopoulos – Ferigra, Batubinsika, Iliadis – Mason, Naor, Atanasov, Olafsson – Tupta, Sagal, Sisto.